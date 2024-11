Terzotemponapoli.com - Napoli, Buongiorno: “Dobbiamo pensare a rialzare la testa”

Leggi tutto su Terzotemponapoli.com

Ilè inciampato nell’ostacolo Atalanta. La formazione di Gasperini ha dominato in lungo e in largo e si candida ufficialmente alla corsa Scudetto. L’Inter, dopo la vittoria contro il Venezia, accorcia ad un solo punto. Domenica a San Siro altro duro esame per Conte e i suoi. Alessandro, difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Il difensore ha riportato le parole dette da Conte ai calciatori dopo il match del Maradona.: “continuare a lavorare” “Quando perdi partite in questo modo vuol dire che qualcosa hai sbagliato, noilae a rimetterci in carreggiata già a partire dalla prossima sfida. Cosa ci ha detto Conte? Che non dovevamo illuderci prima quando vincevamo e nonabbatterci ora.continuare a lavorare e a crescere perché i margini sono parecchi,solo a quello e alla prossima partita.