"Mi costringono a dirlo", la dolorosa rivelazione di James Van Der Beek: "Ho il cancro"

Il protagonista principale di Dawson’s Creek, interpretato daVan Der, sta vivendo un dramma: “Mi, ho un“. Il popolare attore ha raccontato sui propri social media che aveva pianificato di comunicare al mondo la propria condizione attraverso un’intervista alla rivista People. Improvvisamente, però, un tabloid (di cuinon ha fatto il nome) stava per rivelare tutto. Van Derha quindi giocato d’anticipo: “Non c’è un manuale per queste cose“. Ricordate Dawson’s Creek? Il protagonista svela il suo dramma: “Ho il” (Facebook Dawson’s Creek) Notizie.comLa serie tv andata in onda cavallo tra gli anni novanta e l’inizio del nuovo millennio ha conquistato milioni di giovani ora diventati adulti.