Calciomercato.it - Inter, Inzaghi snobba Conte: “Non sarà decisiva, penso solo all’Arsenal”

Leggi tutto su Calciomercato.it

All’basta il sigillo di Lautaro Martinez per piegare il Venezia nel posticipo di campionato: le dichiarazioni nel post gara di SimoneL’suda più del previsto contro la matricola Venezia, con Lautaro Martinez a consegnare i tre punti ai campioni d’Italia nel posticipo del Meazza. Simone(LaPresse) – Calciomercato.itBrivido finale per i nerazzurri sul gol annullato dal VAR ai lagunari, con la squadra di Simoneche si porta a una sola lunghezza dal Napoli capolista in attesa dello scontro diretto di domenica prossima contro i partenopei dell’ex