In cantiere fiori e messaggi di cordoglio per Valentin. Per la sua morte ci sono degli indagati

Ponteranica. I rumori delle ruspe spezzano un silenzio quasi straniante.già tornati al lavoro gli operai neldella Teb dove venerdì scorso, 31 ottobre, è morto il 44enneFlorin Palade, collega di origini romene travolto dal crollo di un vecchio muro in pietre e cemento. Sul luogo della tragedia, in via Foppetta a Ponteranica,comparsie lettere di. “Gentile– si legge in uno – Bergamo è vicina al dolore dei tuoi cari e come loro non dimenticherà la tua presenza, il tuo sorriso, la tua laboriosità”. E ancora: “Ciao, Ponteranica è sinceramente dispiaciuta per ciò che ti è accaduto e non sarebbe dovuto accadere”. “Nel 2024 si ha diritto ad avere un lavoro, ma si ha anche diritto di tornare a casa”. Nonparole di circostanza. Unacosì – neldella nuova tramvia, uno dei più importanti della città – non può lasciare indifferenti.