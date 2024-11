Ilnapolista.it - Il Nottingham Forest è il nuovo “Leicester 2016”: Wood e Milenkovic gli uomini chiave della rinascita (Bbc)

Inizio di stagione ottimo per il, che dopo 10 partite in Premier League è al terzo posto con 19 punti. E’ la sua posizione più alta in classifica dal 1998 e le loro prime partitestagione stanno rispecchiando quello che è stato ilnella stagione 2015-16, che poi vinse la Premier. L’anno scorso lottavano per non retrocedere. Ilpotrà essere il” in Inghilterra? La differenza la sta facendo l’attaccante 32enne neozelandese Chris, che ha già segnato 8 gol in stagione; solo Haaland ha fatto più gol dal 2023 di lui. Secondo la Bbc c’è anche un altro uomosquadra, ovvero Nikola, il difensore ex Fiorentina che era stato in passato accostato anche al Napoli: L’arrivo didalla Fiorentina è già sembrato un affare, forma una grande coppia con l’altro centrale, Murillo. L’ex Fiorentina e il centrocampista Anderson hanno notevolmente aumentato la qualitàsquadra.