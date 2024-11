Oasport.it - Hockey pista: Forte e Lodi sempre in testa in Serie A. Sarzana e Follonica out dalla Champions League

Il fine settimana italiano e internazionale dell’suè andato in archivio. A livello domestico si è consumata parte della 4a giornata dellaA1, mentre sul palcoscenico continentalenon sono riuscite a guadagnarsi l’accesso allavenendo rispettivamente relegate alla partecipazione alla WSE Cup e al WSE Trophy. Nel massimo Campionato Italiano invece da registrare ci sono le vittorie delle capolistedei Marmi, rispettivamente 4-0 al Giovinazzo e 5-1 al Montebello, ma non solo. Goleade ampie per Bassano (3-8 al Novara, in trasferta), Valdagno (4-0 perentorio al Viareggio) e Trissino, addirittura 11-2 al Monza. Di seguito i tabellini, la classifica aggiornata, il calendario e il prossimo turno.