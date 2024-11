Lanotiziagiornale.it - Elezioni Usa alla volata finale, cosa dicono gli ultimi sondaggi sulla sfida tra Trump e Harris

Siamo. Latra Donalde Kamalaè ormai arrivataconclusione, con i due candidati impegnati neglicomizi. Entrambi puntano sugli Stati in bilico. Lui in North Carolina, Pennsylvania e Michigan, lei in Pennsylvania, dove chiuderà la campagna elettorale – a Filadelfia – con Lady Gaga e Oprah Winfrey. Prima, domenica, lei era stata in Michigan. E al Saturday night show, provando a conquistare qualche voto puntando sull’ironia. Ben diverso l’approccio di, che in un comizio ha attaccato la stampa. Il tycoon dice che non gli dispiacerebbe “se qualcuno sparasse” contro i giornalisti: “Per uccidermi qualcuno dovrebbe sparare attraverso i giornalisti presenti e lanon mi dispiacerebbe così tanto”. Il candidato repubblicano attacca la stampa, accusata di essere “gravemente corrotta”. Così come sarebbe “corrotta” anche, definita una “estremista di sinistra”.