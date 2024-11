Iodonna.it - «È fondamentale che i genitori affrontino le tematiche sessuali fin dalla primissima infanzia: solo così passa l'informazione che di questi temi si può parlare insieme, che non sono tabù. In questo modo madri e padri autorizzano a una confidenza che sarà preziosissima anche in adolescenza».

Leggi tutto su Iodonna.it

Non è mai troppo presto perdi sesso a un figlio. Naturalmente, nelgiusto. Lo raccomandal’Oms: l’educazione sessuale è un tema da introdurre nella vita dei nostri bambini fin. Un invito che, da molti anni, Roberta Giommi ripete a tutti iche incontra: psicologa e psicoterapeuta, Direttore dell’Istituto Internazionale di Sessuologia di Firenze, è autrice di uno dei primi Programmi di educazione sessuale per bambini (dai 3 ai 6 anni e dai 7 ai 10, per Mondadori, nel 1998). Le abbiamo dunque chiesto supporto per affrontare l’impresa: cosa dire, quali parole usare, da quali libri farsi supportare. Ma, al di là degli strumenti scelti, la missione è chiara: «Èche ilel’che disi può, che non