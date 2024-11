Inter-news.it - Dimarco in Inter-Venezia conferma la sua centralità nel gioco

Federicoè l’autore dell’assist per il gol di Lautaro Martinez che decide(1-0). Il laterale siun uomo chiave nello scacchiere tattico dei nerazzurri. TERZA VOLTA – Federicoè senza mezzi termini uno dei migliori giocatori dell’in questa prima parte di stagione. E non solo per l’assist a Lautaro Martinez che decide la vittoria contro il. Il terzo in questa annata, il secondo per il capitano nerazzurro dopo quello per il primo gol nella trasferta di Udine. Le macro statistiche non sono tutto per valutare la bontà delle prestazioni di. Perché il reale impatto del numero 32 lo si vede osservando le sue partite e allargando la camera anche alla fase di non possesso. Come avvenuto contro il. GIOCATORE CENTRALE – Ildi Eusebio Di Francesco riserva grande attenzione ai movimenti di Federico