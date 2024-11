Quotidiano.net - Dalla tart'a'tennis alle merende sinoire, il gusto sposa le Atp

Leggi tutto su Quotidiano.net

Dai formaggi all'olio, passando per mele, carne, riso, vino fino alla tradizione sabauda della merenda sinoira e ai prodotti creati ad hoc come la'a'dei macellai torinesi. E' il menu che Camera di commercio di Torino e Regione Piemonte propongono attraverso n programma di degustazioni guidate e incontri dedicati all'enogastronomia organizzato nell'ambito degli eventi collateraliNitto Atp Finals. Sede degli appuntamenti, dal 9 al 17 novembre, Casastita all'Archivio di Stato, dove si potranno assaporare le eccellenze del territorio a un costo simbolico di 5 euro, 3 euro per chi ha i biglietti per le partite, che saranno poi devoluti alla Fondazione ricerca Molinette. Protagonisti degli eventi saranno i nuovi Maestri deldi Torino e provincia, le Atl, le eccellenze certificate dei Consorzi regionali, i vini Torino Doc, il vino Brachetto Vitigno dell'anno 2024 per Regione Piemonte, i formaggi Torino Cheese e quelli Dop, birre Denominazione Piemonte e artigianali torinesi.