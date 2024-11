Oasport.it - Biathlon, Braisaz-Bouchet: “Voglio vincere la Coppa del Mondo, è come il Sacro Graal”. Justine, in realtà, tu concorri per qualcosa di più!

“L’anno scorso non credevo di poter lottare per ladel. Mi è mancatoper vincerla, ma penso di aver capito l’errore commesso. Faticavo a prendere sonno prima delle gare e questa dinamica mi ha sicuramente penalizzata, perché dormire è fondamentale per recuperare dagli sforzi. Il riposo, a questo punto della mia carriera, è importantissimo. Non è facile combinare due vite, mamma e biathleta, ma il mio sogno resta quello di conquistare la Sfera di cristallo. Mi rendo conto di avere poche stagioni per coronarlo, ma si tratta dell’obiettivo principale per il 2024-25. Prima però ci sono i Mondiali e, dopo di essi, spero di essere ancora in corsa per la classifica generale. Se sarà così, farò di tutto per impormi. Ladelè ildel”.