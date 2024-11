Lanazione.it - Biassa nel medioevo fra danze, combattimenti e... zuppe

Leggi tutto su Lanazione.it

La Spezia, 4 novembre 2024 - La comunità di, domenica 10 novembre, celebra la tradizionale festa patronale di San Martino che anche quest’anno prevede una serie di iniziative organizzate dalla pro loco Insieme per. La festa è stata presentata dal sindaco Pierluigi Peracchini, dall’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia e dalla presidente dell’associazione pro loco 'Insieme per' Nauisicaa Pomini. L’edizione 2024 è particolarmente importante poiché la 'Festa di San Martino 2024' ha ricevuto dalla Regione Liguria un contributo in quanto riconosciuta come manifestazione storica e tradizionale presente sul territorio da più di 25 anni. Un importante riconoscimento che ripaga degli sforzi che la pro loco insieme a tutta la comunità biassea ogni anno mette in campo per realizzare l’evento e promuovere il territorio. “La Festa di San Martino è stata riconosciuta da Regione Liguria come manifestazione storica e tradizionale e questo rappresenta un riconoscimento per il lavoro portato avanti in questi anni dalle pro loco, ma anche l’importanza dell’impegno di un’intera comunità nel valorizzare le proprie tradizioni, gli antichi mestieri e i prodotti tipici – dichiara Peracchini – .