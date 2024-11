Basket scontri dopo la partita Trieste-Varese

Leggi tutto su Sportface.it

Quattro persone, tra cui una poliziotta, sarebbero rimaste ferite non in modo grave in uno scontro tra le tifoserie dell’Openjobmetise della Pallacanestroquesta sera. A riportare i momenti di tensione registrati questa sera all’esterno del palazzetto dello sport di, dove è andata in scena ladi Serie A di, è Il Piccolo online. Le tensioni sarebbero iniziate quando gli spettatori, tra cui diverse famiglie con bambini, cominciavano a defluire dal palazzetto e durante glisarebbero stati lanciati fumogeni, petardi e alcuni oggetti. Sono in corso verifiche per accertare la dinamica dell’accaduto,che sul posto sono intervenute pattuglie di polizia e carabinieri, oltre che le ambulanze del 118.laSportFace.