Tpi.it - Assassin Club: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutto su Tpi.it

: trama, cast e streaming delsu Italia 1 Questa sera, lunedì 4 novembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadel 2023, diretto da Camille Delamarre. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Uno, al suo ultimo contratto, viene ingaggiato per uccidere sette persone sparse inil mondo; senza immaginare che gli obiettivi siano a loro voltai assunti per ucciderlo. Trasformandosi dunque da cacciatore a preda, la sua unica possibilità per sopravvivere è scoprire la misteriosa mente che si cela dietro al piano mortale.: il cast Abbiamo visto la trama di, ma qual è il cast completo del? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Henry Golding: Morgan Gaines Daniela Melchior: Sophie Sam Neill: Jonathan Caldwell Noomi Rapace: Falk Anastasia Doaga: Jonna Gabriele Rossi: Pablo Martinez Jimmy Jean-Louis: ispettore Leon Bruno Bilotta: Lesek Massimo Rosa: Demir Streaming e tv Dove vederein diretta tv e live streaming? Il, come detto, va in onda stasera – lunedì 4 novembre 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1.