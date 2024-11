Lapresse.it - Alluvione Spagna, Ancelotti: “Siamo tristi, complicato giocare a calcio in questo momento”

tutti vicini alla gente di Valencia. Capirete che parlare diinè molto, così come”. Lo ha detto l’allenatore del Real Madrid Carloparlando in conferenza stampa a proposito dell’che ha devastato parte della, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Milan.“Noiparte dipaese eci colpisce molto. Percercherò di avere una conferenza il più sensibile possibile, perché non ho alcuna voglia di parlare di“, ha aggiunto. “È una partita speciale per me, mi piacerebbe parlarne, ma per rispetto di tutti vorrei parlare il meno possibile”, ha detto: “Ilquesta settimana doveva fermarsi”“Ci sono molti modi per aiutare.