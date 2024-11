Zonawrestling.net - Aliyah (ex WWE) vince il suo primo titolo nel circuito indipendente

Il licenziamento dalla WWE, di questi tempi, non è più la fine del mondo. Certo, molti wrestler sognano di raggiungere il successo sul più grande palcoscenico, ma oggi le alternative alla federazione di Stamford non mancano di certo, e sono tanti gli atleti che, forti di una reputazione costruita in WWE, riescono a farsi un nome anche altrove. E proprio nei giorni scorsi, un’ex WWE è riuscita are il suopost licenziamento.nuova campionessa di Defiant Si tratta di, che ora combatte col suo nome reale, Nhooph Al-Areebi: la giovane wrestler di origine siriana ha infatti sfidato e sconfitto Tiffany Nieves,ndo la sua prima cintura nel, ilmondiale di Destiny Wrestling, federazione canadese al cui show è apparso anche un altro ex-WWE come JBL.