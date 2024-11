Albania i Cpr sono vuoti | Al massimo arriveranno 30-40 persone E la Corte dei Conti indaga sui costi

Leggi tutto su Open.online

La nave Libra pronta a pattugliare i mari e a salpare per Gjader e Shengjin. E ladeicheper eventuale danno alle casse erariali. La partita dei Cpr inricomincia mentre le Organizzazioni Non Governative e le opposizioni parlano di un costo pari a 20 mila euro a migrante. Smentendo il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che aveva dato cifre diverse in Parlamento. Tutto parte da quanto accaduto a metà ottobre: i 16 naufraghi portati nel centro di permanenza e di rimpatrio e poi in Italia dopo la sentenza del tribunale di Roma. Quattro di loro perché vulnerabili. Gli altri per il conflitto con la normativa europea e la sentenza delladi Giustizia dell’Ue. Ma sulle strutture pende anche il rinvio pregiudiziale di Bologna.