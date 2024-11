Lopinionista.it - 4 Novembre, Meloni: “Le Forze Armate meritano un rispetto straordinario”

ROMA – “E’ molto affascinante, penso che” quella del villaggio difesa al circo Massimo “sia un’iniziativa molto utile per far capire ai cittadini quello che fanno i corpi” delle, che “è più di quello che possono immaginare e quindi” comprendere “la profondità e la complessità delle nostrein un mondo che evolve, di un sistema di difesa che evolve inevitabilmente. Mi pare che si siano molto attrezzati per stare al passo con i tempi, è un bel modo per celebrare le nostre, facendo capire meglio ai cittadini il lavoroche fanno per tutti noi”. Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgiaa margine della sua visita al Villaggio difesa al circo Massimo in occasione della festa delle