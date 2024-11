Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-11-2024 ore 18:30

LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetanidi rientro suffragi ed autostrade in direzione della capitale sulla A1 Firenzeda Ponzanono a Fiano e poi diramazionenord della Uno da Settebagni a raccordo anulare molto trafficata in entrata in città la via Aurelia la Cassia la Salaria e la Tiburtina Firenze entrata aanche sulla diramazioneSud altezza raccordo anulare code a tratti sulla A1Napoli tra Cassino Frosinone Valmontone tutto versoin direzione della capitale rallentamenti e code sulla via Pontina tra Pomezia e Pratica di Mare rallentamenti e code anche sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Flamini e salari è tra Nomentana e Tiburtina e poi lungo la carreggiata esterna tra Pontina e Casilina sul camion zia es si sta in coda tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni maggiori informazioni su ...