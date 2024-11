Inter-news.it - Stramaccioni: «Può essere la partita di Oristanio. Formazione Inter mi stupisce!»

Andreasi è espresso prima dell’inizio di-Venezia, sfida che si disputerà allo Stadio San Siro alle ore 20:45. Queste le sue dichiarazioni. IL COMMENTO – Andreaha parlato a DAZN nel pre-di-Venezia: «Classifica molto corta, questo è un campionato bellissimo. Ladell’mi ha sorpreso perché la sfida arriva alla fine di un trittico di gare settimanali. Poi i nerazzurri avranno Arsenal e Napoli, quindi questa avrebbe potutol’occasione giusta per alternare gli uomini in vista delle prossime gare».sui recuperi per l’LA SITUAZIONE – Cosìsu una circostanza che potrebbe verificarsi nella sfida trae Venezia: «Oggi potrebbe esserci il ritorno in campo di Acerbi e Calhanoglu. A meno che nella testa di Inzaghi non ci sia di fare turnover con l’Arsenal».