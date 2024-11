Ilnapolista.it - Se anche contro l’Atalanta, Lukaku riuscirà a fare la differenza, allora il Napoli può credere allo scudetto (Gazzetta)

Oggi al Maradona si gioca-Atalanta, un test niente male per Conte ee per capire le reali possibilità didel. Molto dipendedalla forma del belga. Se Big Rom è al 100%, Conte può andare ben oltre l’obiettivo minimo del piazzamento in Champions. Conal cento per cento, si può andare oltre la Champions Scrive lacon Vincenzo D’Angelo:il Milan si è rivista traccia del vero, nel gol (Pavlovic annientato con una spallata) ma non solo. Più coinvolto e di nuovo decisivo. Ilcomincia apaura lassù in cima e se riesce ad aggiungere alla ritrovata solidità difensivauna nuova fase offensiva più codificata e dirompente, la missione di Conte può andare davvero molto oltre il semplice piazzamento Champions.