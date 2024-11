Sport.quotidiano.net - Rugby, la Femi Cz Rovigo batte in trasferta il Valorugby Emilia 26-17

, 3 novembre 2024 – Novembre è iniziato nel migliore dei modi per la-CzDelta che ha vinto al Mirabello di Reggiol’importante sfida con il Valoper 26 a 17. Il turno scorso glini erano riusciti a vincere in casa dei campioni d’Italia del Petrarca Padova. Big match per i rossoblu che fin dai primi minuti vengono chiamati a rispondere in difesa: Valoprova tre incursioni nei cinque metri dei bersaglieri, che sono bravi a respingere l’avversario e a non permettere un avanzamento. Al 10’risale il campo, ovale tra le mani di Ferro che avanza con un buon break personale, bersaglieri che giocano veloce per Della Sala che di prepotenza va oltre la linea in mezzo ai pali. Thomson è preciso, 0-7. Al 15’ottiene un calcio a favore, Capitan Ferro e compagni optano per i pali e Thomson aggiunge +3 dalla piazzola, 0-10.