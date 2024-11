Ilrestodelcarlino.it - Real Metauro, che rabbia. La Falco strappa il pari

NUOVAACQUALAGNA 1 NUOVA: Ciacci, Copa, Ugolini, Grossi, Vagnini, Pedini (19’ st Carboni), Giacomelli, Giuliani, Boiani, Bracci, Fraternali (30’ st Stefanini). All. Ferri.ACQUALAGNA: Gori, Stefani (30’ st Grilli), Ciampiconi (36’ st’ Alegi), Bartoli, Renghi, Smacchia, Romitelli (34’ st Marzoli), Lupini, Gambelli, Alessandri, Ferraraccio (13’ st Monte Y.). All. Cappelli Arbitro: Giustozzi di Macerata Reti: 13’ Fraternali, 37’ Gambelli (rig.) Un pareggio assai stretto per la Nuovacontro laAcqualagna al termine di una gara dominata dalla formazione giallo-verde ma frenata da alcune decisioni arbitrali alquanto discutibili soprattutto nel primo tempo.