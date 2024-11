Lanazione.it - Palladio a palla!. Energia e vitalità con i Gogoducks

Dedicano ad Andrea, illuminato architetto del Rinascimento, teorico, ed innovatore il loro nuovo album i. Si chiama ’!’, ha come obiettivo la sintesi fra jazz, musiche improvvisate, architettura e universo digitale e il trio lo presenta in concerto domani al Nof di Borgo San Frediano. Insieme al brillante chitarrista Luca Zennaro e al vibrafonista e performer vicentino Paolo Peruzzi, la versatile batterista Francesca Remigi, esalta la sua vocazione di compositrice sperimentale e improvvisatrice con questo lavoro che traduce in musica alcune delle tecniche compositive adoperate dalnelle sue creazioni.