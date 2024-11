Pagelle Verona-Roma 3-2 voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Ledi3-2 con iai protagonisti e ildel match valido per l’undicesima giornata della. Succede di tutto allo stadio Bentegodi: nonostante la crisi nera – non che i giallorossi se la passino poi tanto meglio – i padroni di casa la sbloccano per tre volte: prima Tengstedt ma pareggia Soulé, poi Magnani ma c’è Dovbyk, infine Harroui nel finale e stavolta è il gol vittoria. Di seguito ecco ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS LEDI3-2(4-2-3-1): Montipò 6.5; Daniliuc 5.5 (42? st Faraoni sv), Magnani 7, Coppola 6, Bradaric 6; Serdar 6 (42? st Dani Silva sv), Duda 6.5; Kastanos 5.5 (17? st Harroui 7), Suslov 5.5 (32? st Livramento 5.5), Lazovic 6; Tengstedt 7 (17? st Mosquera 5.5). In panchina: Perilli, Magro, Lambourde, Sarr, Okou, Sishuba, Ajayi, Cisse, Corradi, Ghilardi. Allenatore: Zanetti 6.5.