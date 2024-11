Mistermovie.it - Mister Movie | Il reboot di Highlander di Henry Cavill riceve un aggiornamento importante

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Ildi, con protagonista, non inizierà le riprese a gennaio 2025 come previsto. Stando a quanto riportato da Redanian Intelligence, la produzione è stata posticipata a maggio 2025, a causa di altri impegni dell’attore britannico, che sarà impegnato sul set di Voltron fino ad aprile 2025.e Stahelski, una lunga attesa perNonostante il ritardo, i lavori di pre-produzione perproseguono senza sosta: da settembre 2024 sono già iniziate le selezioni delle location, tra cui Scozia, Italia e Hong Kong. Siasia il regista Chad Stahelski sono coinvolti nel progetto da diversi anni, e la produzione ha finalmente ricevuto il via libera solo nel 2023.