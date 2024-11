Thesocialpost.it - Italia, è strage in montagna: quattro morti. Cosa è successo

escursionisti hanno perso la vita in una giornata drammatica per gli amanti della, con incidenti mortali che si sono verificati nelle vette di Veneto, Trentino e Piemonte. Il tragico bilancio evidenzia i rischi insiti nelle attività in alta quota, richiamando l’attenzione sulla sicurezza durante le escursioni. Incidenti mortali nel Bellunese: due vittime in poche ore Nel Bellunese, due alpinisti hanno perso la vita a causa di incidenti distinti ma simili nella dinamica. Nella Val di Zoldo, un uomo è deceduto poco dopo le 13 in seguito a una caduta di centinaia di metri. Poco più tardi, una donna ha subito lo stesso tragico destino cadendo dalla Croda dei Toni nel Comune di Auronzo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente Soccorso Alpino e Suem 118, ma i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.