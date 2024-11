Inter col Venezia turnover obbligato ma ragionato | Inzaghi deve pensare anche all’Arsenal

Leggi tutto su Sportface.it

Guai a sottovalutare il, perché quando è Davide contro Golia e non c’è nulla da perdere possono nascondersi le più grandi insidie, ma Simonea unessenziale in un periodo in cui si gioca – come spesso capita – ogni tre giorni e le energie vanno centellinate. L’, poi, si gioca tanto in campionato, è vero, ma con qualche seconda linea può serenamente archiviare i tre punti contro i lagunari, reduci peraltro da una bella vittoria con rimonta da 0-2 nell’infrasettimanale e per questo carichi a molle, e proiettarsi alla Champions, dove c’è da ospitare l’Arsenal mercoledì, per poiallo scontro diretto col Napoli.