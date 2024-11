Calciomercato.it - Fonseca perentorio su Leao: “Non gioca lo status, è uguale a Musah e Loftus-Cheek”

Il Milan torna alla vittoria nella trasferta sul campo del Monza: le dichiarazioni di Pauloin conferenza stampa Il Milan ritrova i tre punti, successo fondamentale dei rossoneri sul campo del Monza nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Paulo(LaPresse) – Calciomercato.itVittoria sofferta del ‘Diavolo’, che nel finale spreca comunque con il subentratoil colpo del ko. Respira anche Paulodopo una settimana complicata, tra la sconfitta con il Napoli e le polemiche per le esclusioni del numero dieci. Il tecnico portoghese analizza l’1-0 dell’U-Power Stadium firmato Reijnders: “Nel primo tempo abbiamo dominato, anche se siamo andati in difficoltà in un paio di occasioni del Monza.