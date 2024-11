Ilrestodelcarlino.it - Duello Reno-Massa Lombarda. Il Russi a Mezzolara per risalire

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Il campionato di Eccellenza manda in scena oggi pomeriggio, alle 14.30, le gare dell’undicesima giornata. Dopo il turno infrasettimanale di mercoledì, è il terzo impegno in 8 giorni. Sant’Agostino-Solarolo. Gli ospiti, ottavi con 12 punti, sono reduci dalla beffa casalinga nello scontro diretto col Gambettola nel quale hanno incassato il gol del pareggio ospite al 92’. La formazione di Assirelli è dunque al secondo pareggio consecutivo e affronta un avversario che ha gli stessi punti, ma che non sta attraversando un grande momento (un solo punto nelle ultime 3 giornate).. È il grande derby di giornata fra due avversarie che arrancano in classifica, ma che sono annunciate in grande ripresa.