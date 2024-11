Diletta Leotta il nuovo esordio in tv e il mito di Federica Pellegrini | Per La Talpa ho dovuto imparare a stare zitta

Leggi tutto su Open.online

«L’intrattenimento ha un linguaggio completamente diverso da quello a cui sono abituata, hofocalizzarmi sui tempi: nell’intrattenimento i silenzi servono, un silenzio dice tanto, ti racconta un’emozione, stimola il sorriso o la commozione. In radio o quando parlo di calcio invece devo essere una macchinetta, non lasciare un secondo libero. Ho». Ci ride su, nell’intervista a Renato Franco del Corriere della Sera che anticipa il suoalla conduzione di un programma di intrattenimento come La, che andrà in onda su Canale 5 da martedì 5 novembre. Non ha paura di questo secondotelevisivo lei che da qualche anno ormai è il volto del giornalismo calcistico con oltre 10 anni di programmi sportivi alle spalle, da Sky a DAZN. Eppure ancora riceve critiche: certo, quasi esclusivamente da anonimo sui social.