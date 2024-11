361magazine.com - Denti bianchi e sorriso smagliante: come in 3 mosse

Leggi tutto su 361magazine.com

Igiene e pulizia. Ma anche brillantezza a prova di “ni”.avereperfetti in 3La bellezza deiparte dall’igiene e per assicurarsi unperfetto è importante ricorrere a qualche piccolo accorgimento quotidiano. In 3 semplici step è possibile rimandare l’appuntamento dalsta, garantendo ai proprila brillantezza e l’igiene necessari. Step 1: pulizia ultra sonica My Variation, il marchio numero 1 per l’igiene orale a tecnologia sonica in Francia nel 2024, propone spazzolini elettrici a tecnologia sonica dal design minimalista e dall’incredibile efficacia. Il brand annuncia la prima limited edition, disponibile dal 3 novembre 2024 in soli 10.000 unità (spazzolino + astuccio da viaggio), nel nuovissimo colore viola, una nuances perfetta per chi non rinuncia allo stile anche nel proprio beauty case.