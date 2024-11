Zonawrestling.net - Collision 02.11.2024 Private Party’s Time

Benvenuti all’analisi didalla Liacouras Center di Philadelphia, Pennsylvania. Una serata ricca di azione con la difesa del titolo femminile di Mariah May contro Anna Jay e un importante Day of the Dead match tra Thunder Rosa e Harley Cameron. Lo show si apre con Tony Schiavone sul ring circondato da vari tag team. I nuovi campioni di coppia della AEW, iParty, fanno il loro ingresso. Isiah Kassidy parla del loro viaggio verso il titolo mentre Marq Quen ringrazia gli Young Bucks per averli resi migliori. La situazione si scalda quando si confrontano con gli FTR, ma gli Outrunners intervengono per calmare le acque celebrando il percorso quinquennale deiParty. Day of the Dead Match (3 / 5) Thunder Rosa arriva con un’elaborata entrata a tema Dia de los Muertos.