Ilrestodelcarlino.it - Calcio a 5 serie A2 Elite, tonfo della Futsal Cesena. Terzo ko di fila con Mestre

Una batosta pesantissima in casa, terza sconfitta di, un 1-6 contro il quotatoFenice che fa intendere quanto sarà complicata la lotta per la salvezza per i bianconeri di Osimani, penultimi in classifica a un punto. La partita era iniziata con un’illusione per i padroni di casa che dopo appena venti secondi avevano segnato con Pritoni (nella foto), poi è scattata la reazione dei veneti guidati dall’ex Pires che hanno chiuso il primo tempo sul 3-1 per dilagare nella ripresa. Ora occorrerà vedere la reazionesquadra di Osimani in un momento di netta difficoltà; il mercato apre a dicembre e delle valutazioni andranno fatte per forza. Dopo il vantaggio lampo di Pritoni, al 5’ il pari ospite con Bui complice una uscita avventata di Montalti.