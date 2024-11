Formiche.net - Brevi storie per colmare la distanza. Il racconto di Bonini

In aria, l’ufficiale che comanda gli incursori dà ora un ordine secco. Ciascun Wellington porta un carico di esplosivi fino a due tonnellate. Dalla pancia degli apparecchi si rovesciano giù decine di bombe. Un fischio accompagna la caduta degli ordigni. Pochi attimi più tardi tutta la terra trema come fosse scossa da un terremoto. Decine di bombe cadono sui quartieri residenziali della città.» Mi interrompo, ma non perché ho fretta per la cena. «Mamma? Perché ti sei fermata?». Mi chiedo cosa sia giusto dire o non dire a una bambina degli orrori della guerra.