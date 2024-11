Laprimapagina.it - Berlinguer, più che un sogno un’ambizione

di Carlo Di Stanislao Chiedersi se il Pci dimenticasignifica chiedersi se il Pci dimentica i valori. I nostri militanti hanno magari dimenticato ildel compromesso storico, ma hanno viva memoria deldell’austerità. Magari è solo un simbolo, ma accidenti come contano i simboli. Michele Serra Sono passati quarant’anni dalla morte di Enrico. Aveva 62 anni, si trovava a Padova ad un comizio, al suo funerale parteciparono un milione e mezzo di persone. Sfidando i dogmi della Guerra fredda e di un mondo diviso in due,e il Partito Comunista Italiano tentarono per 5 anni di andare al governo, aprendo a una stagione di dialogo con la Democrazia Cristiana e arrivando al “compromesso storico“.