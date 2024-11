WTA Finals Riyadh 2024 Jasmine Paolini fa il suo debutto | la prima sfida è contro la rientrante Rybakina

Leggi tutto su Sportface.it

(Sportface.it - sabato 2 novembre 2024) Dopo quasi un decennio da spettatrice, l’Italtennis torna protagonista alle WTA. Lo fa, nellaedizione saudita del torneo che chiude la stagione femminile e lo fa al termine di un’annata di risultati che nessuno avrebbe mai lontanamente immaginato a gennaio, quandoagli Australian Open per lavolta andava oltre il secondo turno in una prova dello Slam. A Melbourne, la tennista toscana raggiunse poi gli ottavi di finale. Cosa è successo dopo è nella memoria di tutti, dal trionfo nel ‘1000’ di Dubai alle due finali major a Parigi e Wimbledon, fino al best ranking di n°4 al mondo conquistato proprio questa settimana. Il tutto con la ciliegina sulla torta dei successi in doppio insieme a Sara Errani, con tanto di oro olimpico conquistato ai Giochi.