Ilrestodelcarlino.it - Un nuovo capitolo per il padiglione Muratori

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Pare finalmente che si sia deciso di mettere mano all’area cortiliva e all’ala del vecchio ospedale "G. Negrelli" con ingesso laterale su viale Garibaldi. Da decenni, dopo la chiusura del nosocomio negli anni 80 quell’angolo all’incrocio tra viale Garibaldi e via Valnemorosa, noto come, attiguo alla Cappella dell’ex ospedale e prossimo alla Casa del Commiato, versa in pessime condizioni igieniche di incuria e degrado. Il terremoto del 2012, poi, ne ha peggiorato lo stato, la stabilità e la sicurezza, pur trovandosi attiguo ad una Casa per anziani, in una posizione prossima al centro storico, ma soprattutto di fronte a quello che ora è un parco frequentato da molti bambini. Numerose sono state le segnalazioni inoltrate dall’amministrazione all’Ausl, dietro le insistenze dell’opinione pubblica, per una sua rapida sistemazione.