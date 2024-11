Un grande dolore Giuseppe muore a soli 22 anni Italia in lutto dopo la terribile notizia | cosa è successo

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Grave incidente stradale lungo la statale: mortoGraziano, 22originario di Isola delle Femmine, nel palermitano. Il giovane ha perso la vita in uno scontro tra la sua moto e un trattore., appassionato di moto e molto conosciuto nella sua comunità, stava percorrendo una strada siciliana quando si è verificato l’impatto fatale, lasciando i suoi cari e amici sconvolti. La tragedia è avvenuta lungo la strada statale 188, nei pressi di Corleone, in un tratto al chilometro 28. Secondo una prima ricostruzione,viaggiava a bordo della sua moto lungo questa strada che attraversa una zona rurale, spesso frequentata da veicoli agricoli e conosciuta per la presenza di punti in cui la visibilità può risultare limitata. Per cause che restano ancora da accertare, il giovane si è trovato di fronte a un trattore, con cui ha avuto uno scontro violento.