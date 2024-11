Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 02-11-2024 ore 18:10

dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno andiamo in Spagna è una X 7000 Angeli del fango provenienti da tutto il paese si sono presentati questa mattina a Valencia per rimettere in piedi la città ci sono intere famiglie tre volontari che da stamattina stanno sparando e tanto generi di prima necessità le migliaia di famiglie rimaste senza acqua potabile per alluvione senza presidente che ha colpito le città e le zone limitrofe ci mette le mani nel fango rischia tagli che può infettarsi l’ultimo bilancio dell’alluvione parla di 207 morti molte delle vittime sono rimasto intrappolato nelle auto sotto un tunnel e la catastrofe immortalata dalle foto degli obitori improvvisati nei parcheggi sui medici stanno inseguendo le autopsie oggi il pilota spagnolo Marc Marquez secondo cosa al MotoGP 2020 4 ricordato il dolore dei suoi connazionali questo un po’ di ...