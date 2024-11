Ilgiorno.it - Turisti francesi aggrediti a martellate in un locale di karaoke

Milano, 2 novembre 2024 – I segni su tutto il corpo: spalle, torace, braccia, testa. Calci, pugni e. Tre uomini feriti e dimessi con prognosi comprese tra 20 e 40 giorni. Sono ancora da chiarire i contorni della violenta aggressione andata in scena in viale Espinasse nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 novembre: a farne le spese sono stati tredi 34, 37 e 41 anni, che hanno dichiarato di essere stati violentemente picchiati da un cinese sconosciuto in undello stradone dell'estrema periferia nord ovest di Milano. All'ospedale Sacco Gli agenti delle Volanti sono intervenuti alle 4 al pronto soccorso dell'ospedale Sacco, dove con ogni probabilità isi sono recati da soli senza richiedere l'intervento di un'ambulanza.