Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-11-2024 ore 15:30

Leggi tutto su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità aperta aldel Porto Fluviale all’altezza di via Ostiense dopo l’incidente che questa mattina aveva causato alcune limitazioni per la circolazione intanto sulla Colomborallentato tra via Di Mezzocammino via di Malafede proprio in direzione di quest’ultima in centro invece nell’area del Circo Massimo per le iniziative in vista del 4 novembre è già vietata la sosta su via dei Cerchi tra Porta Capena via di San Teodoro su viale delle Terme di Caracalla tra Largo vittime del terrorismo e Largo Cavalieri di Colombo chiusura alsono poi in vigore su via dei Cerchi e via dell’Ara massima di Ercole In collaborazione con Luce Verde infomobilità