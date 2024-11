.com - Terrifier 3, recensione: è un Natale di sangue grazie ad Art

La nostradi3, ennesimo tassello ad altissimo tasso ematico di una delle saghe slasher più brutali degli ultimi anni sempre diretto da Damien Leone: se asono tutti più buoni Art il Clown diventa, per fortuna, ancora più sadico e spietato3 non è un film per palati fini e stomaci forti. Di solito lo si dice un po’ per tutti gli slasher, ma qui non siamo tanto dalle parti di un Eli Roth che la violenza la mostra ma la stempera con il black humor. No, per Damien Leone la violenza è essa stessa una dichiarazione di intenti, un vero e proprio personaggio del film, alla pari di Art e delle sue vittime, che contamina chiunque o qualunque cosa entri in contatto con essa come un virus. E se David Howard Thornton ormai è un tutt’uno con il suo folle killer silenzioso, Lauren LaVera si dimostra sempre più attrice di grande talento e personalità.