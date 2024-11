Metropolitanmagazine.it - Temptation Island, che lavoro fanno Diandra e Valerio e come va oggi tra loro

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

Pecchioli è una donna realizzata sia professionalmente che personalmente. Medico veterinario e imprenditrice, è proprietaria del Mon Amì, un noto locale per eventi a Roma, dove vive e gestisce con successo le sue attività. Il suo profilo Instagram, la ritrae spesso in compagnia di celebrità del mondo dello spettacolo, grazie alla sua presenza nel settore degli eventi., il suo compagno, è un dipendente statale che lavora sei ore al giorno e vorrebbe trasferirsi stabilmente a Brindisi per consolidare la sua carriera. La coppia convive da sette anni e mezzo. Che, 37 anni, veterinaria e imprenditrice. Fidanzata con, 44 anni, impiegato. Insieme da 7 anni e mezzo, convivono da 7, a Roma.è originaria di Firenze edi Brindisi.