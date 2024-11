Ildifforme.it - Spagna, un parcheggio è divenuto una “trappola mortale”: vi sarebbero vittime “incalcolabili”

Leggi tutto su Ildifforme.it

Il premier spagnolo ha dichiarato di essere "in contatto con la Commissione Europea" che ha messo a disposizione "il Fondo europeo di solidarietà e altre risorse di aiuti comunitari" per aiutare laa fronteggiare le conseguenze dell'alluvione; una donna sarebbe stata salvata viva dalla sua auto, dopo essere rimasta inta per tre giorni L'articolo, ununa “”: vi” proviene da Il Difforme.