Gaeta.it - Sei uomini rapinano una coppia ad Aprilia in un blitz notturno: i dettagli dell’accaduto

(Gaeta.it - sabato 2 novembre 2024) Ad, un'incursione notturna ha segnato un episodio di violenza che ha scosso la tranquillità di una. Seihanno fatto irruzione in una villa, creando un clima di paura e vulnerabilità. I rapinatori, armati di bastoni e con il volto coperto, hanno agito con rapidità e determinazione, suscitando grande preoccupazione nella comunità locale. L'aggressione ha innescato una reazione immediata da parte delle forze dell'ordine, che hanno avviato un'indagine per ricostruire la dinamica dei fatti e dare giustizia alle vittime. La dinamica della rapina La rapina è avvenuta in piena notte, un momento in cui molte persone sono a riposo. I seihanno staccato il contatore dell'energia elettrica della villa, creando un blackout che ha facilitato i loro movimenti.