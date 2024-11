Leggo.it - Santo Romano ucciso a 19 anni a colpi di pistola, l'omicidio del giovane calciatore dopo una lite: sospetti su un 17enne lite tra ragazzi, nata da futili motivi. Forse, a scatenarla, una semplice pestata ad un piede e, conseguentemente, una scarpa sporca. Dalle parole all'aggressione, fino ai colpi di arma da Leggi tutto su Leggo.it Unatra ragazzi, nata da futili motivi. Forse, a scatenarla, una semplice pestata ad un piede e, conseguentemente, una scarpa sporca. Dalle parole all'aggressione, fino aidi arma da

Non c'è spiegazione per la morte di un 19enne, tanto meno nel caso di Santo Romano, ucciso da un proiettile che lo ha colpito al centro del petto dopo una lite scoppiata per futili...

Santo Romano ucciso a 19 anni a colpi di pistola, l'omicidio del giovane calciatore dopo una lite: sospetti su un 17enne Santo Romano, chi era il calciatore di 19 anni ucciso a colpi di pistola dopo una lite in piazza: il calcio, il mare, gli amici Era infatti portiere del Micri, formazione che milita nel campionato di ... (msn.com)

Santo Romano ucciso a 19 anni per una lite dopo una scarpa pestata: a sparargli sarebbe stato un ragazzo di 17 anni interrogato in queste ore in caserma ... Santo Romano, perché il 19enne è stato ucciso: il pestone, la lite (a cui non ha preso parte) tra due gruppi, poi gli spari In queste ore i militari dell'Arma stanno sentendo alcuni dei possibili presenti al momento della lite e altri testimoni Non c'è spiegazione per la morte di un 19enne, tanto meno nel caso di Santo ... (msn.com)

Si chiamava Santo Romano il 19enne di Volla rimasto ucciso a colpi d'arma da fuoco questa notte a San Sebastiano al Vesuvio, in porvincia di Napoli, dopo una lite con altri giovani. Il ragazzo...