Samuele Carrino, chi è l'attore che de "Il ragazzo dai pantaloni rosa": carriera, fidanzata e genitori

Pugliese di origine,è un artista emergente del cinema italiano, capace di interpretare con notevole talento tutti i ruoli per i quali è stato scelto. Uno dei suoi ultimi lavori, IldaiIl film, presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Alice nella Città, si distingue per il modo delicato e rispettoso con cui tratta un argomento complesso come il suicidio giovanile, dando voce alle difficoltà che Andrea ha vissuto, in parte narrate dalla sua prospettiva “dall’aldilà”. Nonostante le sue intenzioni educative, il film ha suscitato reazioni contrastanti. Durante una proiezione, alcuni studenti hanno insultato il personaggio interpretato da, un gesto che ha scatenato indignazione e amarezza.