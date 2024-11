Oasport.it - Quando torna Jasmine Paolini alle WTA Finals? Data, avversaria, tv, streaming

ha fatto meravigliosamente la differenza nel suo incontro d’aperturaWTA, il torneo di fine stagione riservatootto migliori tenniste di questa annata agonistica. La giocatrice italiana ha infatti sconfitto la kazaka Elena Rybakina in due set sul cemento di Riad (Arabia Saudita) e ha così agganciato in testa al proprio girone la bielorussa Aryna Sabalenka, che nel pomeriggio aveva regolato la cinese Qinwen Zheng con il massimo scarto. Il regolamento dell’evento che incorona la “maestra” del 2024 prevede che le due vincitrici della prima giornata si affrontino tra loro nella seconda giornata del raggruppamento, proprio come faranno le due perdenti che daranno vita all’altro incrocio.