Quando gioca Jasmine Paolini alle WTA Finals? Data e orario prima partita

Leggi tutto su Sportface.it

(Sportface.it - sabato 2 novembre 2024)è pronta a fare il suo atteso esordioWTA2024, quest’anno in programma a Riyadh, in Arabia Saudita. La tennista toscana, attuale numero 4 del ranking mondiale, si è guadagnata con merito l’accesso all’appuntamento più importante di questo finale di stagione e proverà a sovvertire i pronostici nel girone di ferro in cui è capitata. Con lei, infatti, ci sono la numero uno del mondo Aryna Sabalenka e due colpitrici fenomenali come Elena Rybakina e Qinwen Zheng. Il debutto diavverrà contro la tennista kazaka in un match già fondamentale, a maggior ragione contro un’avversaria che negli ultimi mesi hato pochissime partite a causa di vari malanni fisici.e Rybakina si affronteranno sabato 2 novembre come 3°match d13:30 italiane.